Anche in via Esterna Cretazze ''Basta Crederci"

Volontari all'opera ancora nei prossimi giorni. Pupella: ''Seguiranno interventi manutentivi". IL VIDEO e LE FOTO

MONREALE, 23 giugno – Comincia a vedere la luce anche la via Esterna Cretazze, dopo anni e anni di totale abbandono. Il merito è tutto di ''Basta Crederci'', associazioni di volontari che - in sinergia con l'amministrazione comunale - sta operando attivamente sul territorio per ridare decoro a quelle aree maggiormente interessate da condizioni di criticità.

L'attività di bonifica riguarda nel caso della strada suddetta di una prepotente vegetazione spontanea che, dai lati della strada (assai frequentata pur essendo secondaria dato l'elevato numero di famiglie residenti), si sporge sulla carreggiata, impedendo nei casi peggiori il normale e sicuro paggaggio delle autovetture. I volontari - operanti grazie agli strumenti messi a disposizione da Ninni di Salvo di ''Villa e Giardini'', insieme al coordinamento di Piero Faraci e alla consulenza del Comune - proseguiranno nelle loro fatiche anche nei prossimi giorni, ripercorrendo il tratto fino alla sua massima estensione. Materiali di risulta e sterpaglie varie sono già stati confezionati in sacchi il cui smaltimento però spetta alla ditta New Sistem.

Intanto l'assessore Geppino Pupella, oltre a ringraziare ''Basta Crederci'', ha fatto sapere che sono già in programma altri interventi di manutenzione stradale, come riparazione di buche e apposizione di guardrail.

