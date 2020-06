È sempre inciviltà a piazzale Candido

Il luogo è teatro di continui abbandoni di spazzatura e rifiuti ingombranti

MONREALE, 27 giugno – “Usciremo persone migliori da questo brutto periodo” diceva qualcuno in televisione durante il lockdown, ma almeno ad oggi non sembrano esserci questi miglioramenti.

Almeno fino alla mattinata odierna, ora in cui è stato segnalato alla nostra redazione un ammasso di rifiuti ingombranti: un mobile addirittura un televisore, il tutto ricoperto da sacchetti della spazzatura presso piazzale Candido, che i cittadini più incivili hanno eletto ormai da un po’ di anni a discarica a cielo aperto.

Il luogo nel novembre scorso era stato bonificato grazie ad un’iniziativa dell’associazione Arci Link, che in sinergia col comune ha organizzato una giornata assieme ai bambini e ai ragazzi delle nostre scuole per potare le erbacce, piantare piante e togliere i rifiuti, sempre nella totale sicurezza e con la supervisione degli insegnanti, che hanno apprezzato l’iniziativa.

Parole di delusione da parte del rappresentante dell’Arci Link di Monreale Tony Renda, il quale critica la visione che i cittadini, almeno quelli più incivili hanno del posto e - afferma che - difficilmente questo posto verrà utilizzato diversamente dalle persone se non ci sarà un cambio di mentalità.

L’associazione Arci Link - continua Renda - non può con due o tre bonifiche curare un luogo che dovrebbe essere curato a cadenza mensile da chi di competenza.