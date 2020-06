Monreale, domani va in pensione il dottore Andrea Montano

Il meritato riposo dopo 34 anni di servizio. La sua vita spesa tra l’esercito e la medicina

MONREALE, 29 giugno – Andrà in pensione domani, dopo una vita spesa tra le medicina e l’esercito, il dottore Andrea Montano,69 anni, medico di famiglia che opera a Monreale da diversi anni, che ha costituito un punto di riferimento per tantissime famiglie.

Nato ad Altofonte nel 1951, ha conseguito la laurea in Medicina nel 1979. Da subito ha iniziato a praticare la professione medica prestando servizio in varie guardie mediche della provincia di Palermo.

Nel 1979 ha svolto il servizio di Allievo Ufficiale di Complemento e dal 1981 è diventato ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito Italiano prestando servizio in varie caserme di Palermo, per poi stabilirsi definitivamente all'Ospedale Militare.

Parallelamente, dal 1984 diviene medico convenzionato ASP a Corleone trasferendosi dal 1986 a Monreale prima dividendosi tra San Martino (dove veniva ospitato all'interno dell'Abbazia) e Pioppo, per poi stabilirsi definitivamente nell'attuale sede in via Pietro Novelli.

Nel 1999 ha conseguito la specializzazione in Medicina Legale e della Assicurazioni ed ha iniziato a svolgere l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio per vari Giudici di Pace della Provincia di Palermo.

Durante la carriera militare ha svolto tre missioni nei Balcani. Nel 2012, all'età di 61 anni, è andato in congedo dall'esercito con il grado di Generale di Brigata.

Da domani, pertanto, andrà in pensione, dopo oltre 34 anni al servizio della comunità Monreale, ma continuerà a svolgere la propria attività libero professionale.