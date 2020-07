Al via il Contratto collettivo decentrato integrativo del personale comunale

La stipula stamattina a Villa Savoia

MONREALE, 2 luglio – É stato stipulato in via definitiva stamane a Villa Savoia, il contratto collettivo decentrato integrativo del personale di comparto del Comune di Monreale per gli anni 2019- 2021. Contestualmente é stata approvata la parte economica 2019 e 2020. Il documento é composto da 34 articoli che disciplina il quadro normativo, contrattuale ed economico .

Per la parte pubblica ha siglato il contratto il segretario generale del Comune, Francesco Fragale, per la parte sindacale le sigle CISL, CGIL, UIL , CSA. “È stato raggiunto - dichiara Il segretario Fragale - un buon risultato, pur nella ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili. La sottoscrizione del contratto da parte di tutte le sigle sindacali è un segno tangibile dell’unità di intenti con l’Amministrazione comunale per la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo delle professionalità presenti nella “macchina burocratica”. Soddisfazione é stata espressa anche dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore al personale Ignazio Davì, il quale conclude : “É un successo essere riusciti a raggiungere in tempi brevi questo accordo che andrà a migliorare la qualità del lavoro dei nostri dipendenti”.