Premio ''Donnattiva 2020'', ieri sera la cerimonia di premiazione a villa Malfitano

La manifestazione ha voluto segnare una ripartenza dopo il periodo del Covid. LE FOTO

PALERMO, 8 luglio – Alla fine la tenacia ha prevalso. E così, una manifestazione ormai consolidata, che, però, quest’anno sembrava non dovesse avere luogo a causa del Covid, alla fine si è svolta. E si è svolta nel migliore dei modi.

La 12ª edizione del premio “Donnattiva”, organizzata dall’omonima associazione presieduta dall’infaticabile giornalista Ina Modica, supportata dalla bravissima Giada Adelfio che ha presentato l’evento, ha vissuto ieri sera la sua serata di gala. L’ha vissuta nella splendida cornice di villa Malfitano, a Palermo, dove il sodalizio monrealese ha dato appuntamento alle numerose autorità, civili, militari e religiose, che hanno voluto presenziare alla manifestazione.

L’evento si è svolto grazie anche alla collaborazione di diversi partner ed enti pubblici che hanno assicurato il patrocinio. Tra gli altri l’Assemblea Regionale Siciliana, il comune di Monreale, la Logos, la Logo Med, la Fondazione Sicilia, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, l’Associazione Siciliana della Stampa – Comitato Pari Opportunità, la Caritas, l’Unicredit, l’Euro Manager Sanità – il Consorzio Area e Vita, Zuccaro Designer e Daniela Cocco.

Nel giardino della bellissima location, in una serata tipicamente estiva, ma fortunatamente non torrida, hanno ricevuto il premio quelle “eccellenze al femminile”, distintesi nei campi della cultura, dell’imprenditoria e del sociale. Novità di quest’anno “l’apertura” all’altra “metà del cielo”, quella maschile, nell’ottica di un “new deal” improntato alle pari opportunità. Riconoscimento anche per le tre testate online monrealese: Monreale News, Monreale Press e Filodiretto, per il supporto che danno all’informazione locale. Ed alla fine una promessa: l’anno prossimo la manifestazione si potrebbe svolgere nella splendida cornice del Chiostro Benedettino, a Monreale, tornando così alle origini, considerato che il premio nasce proprio nella cittadina normanna.

Questo, infine, l’elenco dei premiati di quest’anno: Catena Fiorello, Francesca Cacciola, Beatrice Casamassa, Daniela Crimi, Giusy Fabio, Giulia Giuffrè, Nadia Lo Bosco, Vania Pistolozzi, Agostina Porcaro, Roberto Puglisi, Margherita Rizza, Fabio Venturella e Pamela Villoresi. Menzioni per Alessandra Palma e Marta Pasquini.

Le foto sono state realizzate da Giuseppe Giurintano, che ringraziamo