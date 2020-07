Volontari all'opera: bonificato terreno in via Aldo Moro

L'area potrebbe essere adibita a spazio comune o a parco giochi. LE FOTO

MONREALE, 23 giugno – Dire infaticabile è dire poco per i volontari di "Basta Crederci", impegnati nella giornata di ieri nell'opera di bonifica dell'area sottostante la via Aldo Moro, un terreno incolto proprio di fronte l'ingresso delle Poste site sulla stessa strada.

Gilet, guanti e strumenti di lavoro: pronti via per la squadra di volontari composta da Giovanni Terranova, Piero Partanna, Antonino Lombardo, Vittorio Pumo, Domenico Polizzano e Alessandro Cassarà, quest'ultimi due non percettori del reddito di cittadinanza ma spinti semplicemente dalla dedizione nei confronti del territorio e della sua cura. Grazie agli strumenti, messi a disposizione da Ninni di Salvo di "Villa e Giardini" e insieme al coordinamento di Piero Faraci - ovviamente in sinergia con l'amministrazione comunale - anche questo spazio sta per essere definitivamente liberato dalla folta vegetazione che per anni e anni ha celato rifiuti e scorie di ogni genere, affiorate nel corso dell'attività di bonifica. Plastiche, vetri, materiali di risulta da costruzione, pneumatici, sacchetti e persino elettrodomestici saranno tutti raccolti e accuratamente smaltiti a lavori completati.

Nel frattempo prosegue anche oggi la potatura delle sterpaglie - alte nel loro picco massimo fino alla metà del busto - nel segno della gratitudine dei residenti, paghi finalmente che qualcuno abbia deciso di intervenire su uno spazio in cui, tra gli altri, persisteva la problematica ratti e insetti. Nei progetti futuri, l'intera area potrebbe addirittura diventare uno spazio comune per i residenti (e non solo) oppure un parco giochi per i più piccoli.