Tutela del territorio, da oggi ci sono i 15 volontari di ''Fare Ambiente''

Hanno concluso il loro percorso formativo. Potrebbero essere utilizzati nell’antincendio o controllo sui rifiuti

MONREALE, 10 luglio – Una potenziale arma in più per tutelare l’ambiente, per avere altre braccia ed altre professionalità per contrastare il grave problema degli incendi o dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Da ieri sono operativi i volontari dei "Laboratori Verdi", facenti parte del movimento ecologista europeo “Fare Ambiente”, che hanno completato il loro percorso formativo e adesso sono pronti a dare il loro contributo.

L’iniziativa è stata presentata ieri a Villa Savoia, alla presenza del presidente del sodalizio, l’ex consigliere comunale Vincenzo Cassarà, dell’ex assessore Alessandro Zingales e dell’assessore comunale al Bilancio, Luigi D’Eliseo.

Concluso pertanto il percorso formativo questi nuovi 15 soggetti potranno essere impiegati come guardie ecozoofile, con compiti di Polizia Giudiziaria e di tutela di animali da affezione.

Su questa materia esiste già un regolamento comunale che ne disciplina l’eventuale attività. Attività sul territorio, però, necessitano di una convenzione che dovrebbe essere sottoscritta con il Comune.