Villa Savoia come ''Unesco Visitor Center'': c'è l'ok dalla Giunta

Monreale si adegua agli altri Comuni presenti nel percorso arabo-normanno

MONREALE, 10 luglio – E' arrivato con la delibera da parte della Giunta comunale il provvedimento che renderà Villa Savoia la sede dell'Unesco Visitor Center. Una scelta che - si legge nel documento - si inserisce in una campagna di valorizzazione e incentivazione del turismo e dell'economia cittadina.

Le motivazioni della scelta risiedono, come detto, nell'importanza strategica che riveste il creare un centro informativo che - oltre a individuare itinerari turistici per i visitatori del Complesso Monumentale e della Cattedrale, dal 2015 all'interno della Wolrd Heritage Liste dell'Unesco - sia utile anche a conoscere tutto quanto il territorio e le sue peculiarità. Considerazioni non scontate, come evidenziate dalla delibera, anche alla luce del periodo di buio vissuto dalle attività turistiche e commerciali nei mesi di lockdown causa Covid-19.

Villa Savoia dunque, già sede degli Uffici Comunali così come del Consorzio "Sviluppo e Legalità" e del Consorzio "DOC Monreale", ospiterà anche il nuovo Visitor Center, allineandosi in questo modo a tutti gli altri comuni dell'itinerario arabo-normanno in cui questo servizio è già attivo.