Castellaccio, intesa istituzioni e Cas per il rilancio e la valorizzazione del monumento

Caputo: “La sinergia istituzionale consente di raggiungere importanti risultati”

MONREALE, 11 luglio – “Dopo le operazioni di pulizia straordinaria, di diserbo e bonifica che hanno consentito di accedere al Castellaccio in condizioni agevoli e in totale sicurezza, sono state avviate intese tra il Centro Alpino Siciliano che lo gestisce e l'assessorato regionale al Turismo per individuare iniziative culturali per rilanciare anche dal punto di vista delle presenze turistiche il prestigioso monumento”.

A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia e componente la commissione parlamentare Attività Produttive Mario Caputo che in sintonia con i vertici del Cas sta lavorando per rilanciare a fini culturali e turistici il monumento monrealese. "Dopo proteste e segnalazioni da parte di cittadini e di rappresentanti di associazioni ambientalistiche - ha dichiarato Mario Caputo - siamo riusciti a rendere accessibili a tutti la fruizione del monumento. Adesso attendiamo le decisioni dell'assessore regionale al Turismo Manlio Messina che ha manifestato grande interesse per la valorizzazione a fini turistici del monumento. Ancora una volta la sinergia istituzionale consente di raggiungere importanti risultati".