7 milioni per la messa in sicurezza della villa comunale e di monte Caputo

La giunta regionale dà l'ok ai progetti per il finanziamento dei lavori

MONREALE, 17 luglio – La giunta regionale dà l’ok ai progetti per il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza della villa comunale e del monte Caputo. L'importo dei lavori ammonta rispettivamente a 4 milioni per la sicurezza del monte Caputo e 3 milioni per la messa in sicurezza e sistemazione della villa comunale .

“Questo risultato importantissimo - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - ci consente di recuperare un pezzo di storia della nostra città che era rimasto chiuso per diversi anni. Nello stesso tempo potremo ridare, ai nostri cittadini, un luogo aggregativo importantissimo, dove passeggiare e trascorrete il tempo libero in piena armonia con il patrimonio artistico e naturalistico".

Un plauso é stato rivolto dal presidente del consiglio Marco Intravaia alla giunta Musumeci , per avete finanziato due opere strategiche per il territorio monrealese: "Due interventi utilissimi - ha aggiunto Intravaia - per la sicurezza del centro abitato e per la fruizione di una area verde”.

La parte tecnica e progettuale è stata seguita dall’assessore ai servizi a Rete Geppino Pupella che da più di un anno ha lavorato con il gruppo di tecnici comunali per definire i progetti .