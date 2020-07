La proiezione del film di Tornatore avvenga anche a Monreale

Capizzi: "Nessuna città ha più titolo della nostra per ospitare un evento di questo prestigio"

MONREALE, 20 luglio – “Il sindaco si faccia parte attiva per assicurare anche a Monreale, pur con le necessarie precauzioni, le proiezione di 'Devotion', il film di Peppuccio Tornatore, dedicato alle sfilate di Dolce e Gabbana, girato anche nella nostra città, in occasione dello storico evento del luglio di tre anni fa”.

“Comprendo l’imbarazzo e il disagio – aggiunge Capizzi – di chi sostiene questa amministrazione e adesso plaude alle iniziative congiunte con Dolce e Gabbana, mentre tre anni fa si scandalizzava, me reputo prevalente l’interesse della città sulle beghe politiche e sulle schermaglie di poco conto. Apprendere che il film verrà proiettato a Siracusa, Caltagirone, Castellammare del Golfo, Palermo e Polizzi Generosa e non a Monreale, da monrealese e da ex sindaco è una scelta difficile da digerire.

Credo – dice ancora – che nessuna città abbia più titolo della nostra per ospitare un evento di questo tipo, considerato che la nostra splendida piazza tre anni fa fu teatro magnifico di un evento storico che certamente resterà nella memoria di tutti. Sono certo, tuttavia, che il sindaco e il presidente del Consiglio sapranno utilizzare i loro buoni uffici e sfruttare i loro canali preferenziali per non privare la nostra città di un evento di tale prestigio".