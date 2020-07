Quei cartelli che non piacciono a qualcuno, oggetto dei vandali

Anneriti dal fumo in via Strada Ferrata. LE FOTO

MONREALE, 20 luglio – Se la decisione di riservare una parte della carreggiata ai pedoni, ma soprattutto ai podisti, è da considerarsi azzeccata lo scopriremo man mano che verrà testata. Di certo non ha incontrato il favore di qualcuno che lo ha fatto capire a chiare lettere con un gesto alquanto incivile.

Qualche giorno fa il Comune aveva provveduto a delimitare una parte della sede stradale di via Strada Ferrata, destinandola agli atleti amatoriali che, da tempo ormai, hanno eletto il tratto quale loro punto di allenamento. Al tempo stesso aveva manifestato l’intenzione di rendere la circolazione a senso unico.

Evidentemente la decisione non è piaciuta a qualcuno che, anziché discutere e rappresentare le proprie perplessità, ha preferito imbrattare col fuoco i cartelli stradali che segnalano la presenza di pedoni. Di certo non un bel modo di procedere, né il più civile di quelli utili a manifestare un proprio eventuale dissenso. Il fatto, però, purtroppo, non ci meraviglia più di tanto, anche se ci indigna, considerato che non sempre i comportamenti di chi dissente sono stati degni di un paese civile.

Al di là del gesto, però, che – ripetiamo – reputiamo incivile, esta il malcontento di alcuni residente che ci hanno fatto sapere di non gradire affatto la soluzione individuata dal Comune. “Nessuno è venuto a chiederci alcun parere – ci fanno sapere – né a informarsi se il provvedimento darebbe stato gradito. Reputiamo la decisione quanto mai penalizzante pur nel rispetto delle esigenze dei pedoni e dei podisti”.