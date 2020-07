Scavatrice in azione, ''liberata'' la via Molino Contrada Caculla a Pioppo

Scavatrice in azione, ''liberata'' la via Molino Contrada Caculla a Pioppo

Il delegato sindaco D'Alcamo: ''Grande traguardo raggiunto''. LE FOTO

PIOPPO, 21 luglio – Si è atteso solo che il primo bagliore mattutino permettesse il consueto e agevole svolgimento dei lavori, poi è stato finalmente tagliato il traguardo fino a quel momento visto solo con occhio distante dai residenti: via Molino Contrada Caculla, tra Pioppo e Giacalone, torna finalmente a vedere la luce.

Ve ne avevamo parlato solo qualche giorno fa - volendo rinfrescare la memoria - di quei 300 metri di strada "fantasma" che dalla zona residenziale conducono fin quasi al fiume Sant'Elia. Fantasma, proprio così. Perché se anche il satellite la professa come percorribile, in realtà ad attendere i viandanti non v'è altro che una folta selva di erbacce e massi che interrompono bruscamente il passo. I residenti d'antico pelo parlano di una strada che ormai da troppo tempo giace sepolta da sterpaglie d'ogni genere e che, se ripristinata a dovere, potrebbe agevolare e non poco l'arrivo a Pioppo. Oggi finalmente quelle loro richiste possono dirsi esaurite.

In sinergia con l'amministrazione comunale, infatti, è da stamattina all'opera una macchina scavatrice che sta liberando a poco a poco tutto il percorso, addentrandosi con cautela tra la vegetazione e tentando di restituire la strada fantasma ai suoi residenti. "Una conquista non da poco - ha affermato ai nostri microfoni il delegato sindaco Giuseppe D'Alcamo - da tanto tempo i residenti chiedevano che il tratto venisse liberato. Oggi possiamo esultare per questa conquista raggiunta, piccola ma significativa. Continueremo su questa strada - continua - cercando di realizzare, per quanto ci è possibile queste piccole opere, consapevoli che per le ''grandi'' persistono altrettando grandi difficoltà".