Rifiuti, un altro operaio si punge con una siringa abbandonata

È successo con i sacchetti abbandonati in piazzale Candido

MONREALE, 21 luglio – Qualche giorno fa era toccato ad un operaio della ditta New System Service di pungersi con una siringa gettata incivilmente nel bidone della carta. Adesso la stessa sorte sfortunata è capitata ad un suo collega, che, purtroppo, si è punto mentre raccoglieva la spazzatura abbandonata, in maniera altrettanto incivile.

Insomma, per questi poveri addetti alla raccolta compiere il proprio dovere diventa ogni giorno più rischioso per colpa di gente che non si cura minimamente di smaltire i propri rifiuti in maniera corretta, mettendo a rischio l’incolumità di chi è preposto a raccoglierli.

Qualche giorno fa avevamo raccontato la storia di Natale Segreto, l’operaio della New System che in via Venero si era punto con una siringa mentre era dedito alla raccolta della carta. Evidentemente la siringa era stata gettata scriteriatamente e non doveva stare in quel contenitore.

Adesso è stata la volta di Ivan Lo Cicero, al quale è toccata la stessa sorte mentre toglieva dalla strada i sacchetti abbandonati in piazzale Candido. La siringa, tra l’altro, non era stata nemmeno messa in sicurezza con l’apposito cappuccio, col risultato di pungere l’operatore, costretto a recarsi al Pronto Soccorso.

“Comprendiamo le esigenze di chi deve smaltire le siringhe – dicono sconsolati gli operatori – ma chiediamo rispetto per il nostro lavoro. Ogni materiale va smaltito secondo criteri precisi che devo essere osservati per facilitare il nostro compito, ma soprattutto per tutelare la nostra salute. Lanciamo un appello alla gente, affinchè possa comprendere le nostre legittime esigenze”.