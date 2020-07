Via Baronio Manfredi, una guaina bituminosa lasciata per strada

Via Baronio Manfredi, una guaina bituminosa lasciata per strada

La guaina è presente da più di nove mesi. LE FOTO

MONREALE, 29 luglio - La segnalazione arrivata oggi alla nostra redazione vuole denunciare lo stato in cui versa una parte di via Baronio Manfredi, per la precisione, il marciapiede ad angolo del famoso Arco Madonia, il quale è completamente ostruito da una grossa quantità di guaina bituminosa ardesiata.

Per chi non la conoscesse questa sostanza di scarto è considerata, al pari di tutti gli altri materiali di scarto derivanti da una ristrutturazione edile, un rifiuto speciale. Pertanto deve essere smaltita secondo determinate regole e non può essere abbandonata tra i rifiuti normali, tantomeno per strada.

Questo materiale è stato lasciato là circa nove mesi fa e da quel momento nessuno si è mai preoccupato di toglierlo. Chiedendo per la zona, un residente ha deciso di concederci una dichiarazione, mantenendo l'anonimato.

Ha voluto esprimere tutta la sua rabbia nei confronti di chi non ha rispettato le regole gettando questi rifiuti speciali nel marciapiede, e anche contro gli organi competenti, concludendo dicendo che molti cittadini della zona hanno fatto una denuncia informale ma non sono stati ascoltati.