Monreale, Pietro Bruno si insedia come nuovo medico di famiglia

Sostituirà il dottore Andrea Montano, da poco ritiratosi in pensione

MONREALE, 1 agosto - Per un medico che va uno che viene. In questo caso, il subentrante è il dottor Pietro Bruno – ai più meglio noto come Piero – che raccoglie la pesante eredità del dottore Andrea Montano, che ha recentemente riposto via lo stetoscopio, ritirandosi in pensione.

A raccoglierlo, quello stesso stetoscopio, sarà dunque Piero Bruno, dottore in Medicina e Chirurgia dall'aprile del 1995 e detentore di un corso di formazione in Medicina Generale dal 1998. Prima dell'approdo a Monreale per lui tante esperienze professionali: l'impiego a Palermo nella "Casa di Cura D'Anna" specializzata in neurologia e psichiatria che gli ha attribuito l'incarico di aiuto psichiatra fino al 2011; poi l'operato come guardia medica nei centri di Bisacquino e Piana degli Albanesi, così come l'impego per ben 22 anni - a Monreale - nel laboratorio analisi La Mantia, come medico prelevatore. Infine l'arrivo alla Medicina di Base, prima a Palermo con un proprio ambulatorio, e adesso Monreale con il nuovo ambulatorio sito in via Garibaldi, sopra la farmacia Accetta.

"Sono felice finalmente di cominciare a mettermi al servizio dei miei luoghi e della mia gente, dopo così tante esperienze accumulate nel corso della mia carriera" le parole del dottor Bruno ai nostri microfoni.

Dalla Redazione di Monreale News i migliori auguri di buon lavoro al dottor Piero Bruno