E se ci mettessimo una Madonnina?

Via Regione Siciliana nel degrado: i residenti lanciano una proposta che ha già funzionato altrove. LE FOTO

MONREALE, 3 agosto – Qualcuno, usando un’espressione dialettale semplice, ma efficace, commenta: “Cu sinni fui, avi i mobili pronti”. Difficile dargli torto guardando lo “spettacolo” di via Regione Siciliana, altezza curvone panoramico, ormai un vero e proprio deposito di mobili ingombranti dismessi.

Una considerazione, che, se da una parte può suscitare l’ilarità, dall’altra la rende fin troppo amara, posto che parliamo di uno scempio ambientale che deturpa un luogo che invece, senza questa inciviltà, sarebbe davvero ameno.

Gli operai della ditta New System Service, che cura lo smaltimento dei rifiuti per conto del Comune, più di una volta hanno effettuato una paziente opera di bonifica, col risultato di dover fare i conti con lo stesso degrado l’indomani mattina. Il risultato è quello mostrato dalle nostre foto, se non di più. Un degrado di proporzioni enormi che suona come uno schiaffo ad un luogo dove invece si dovrebbe andare per ammirare il panorama e rinfrancare lo spirito.

Senza contare che la presenza dei cassonetti, utili al conferimento dei residenti della zona, fa sì che in quel luogo si presenti gente cha abita altrove e che, pur di sottrarsi alla sana pratica della raccolta differenziata, va a depositare la propria spazzatura in maniera sconsiderata e scriteriata, intasando i contenitori in men che non si dica. Il tutto per la felicità dei topi, anche di notevoli dimensioni, che considerano quel posto l’Eldorado della loro esistenza e che proliferano indisturbati.

Di fronte a queste considerazioni sconsolate arriva la proposta, a metà fra il serio ed il provocatorio: “Perché non ci mettiamo una bella Madonnina?”. La soluzione, per quanto banale, ha funzionato in tanti altri posti. Chissà che non si riveli utile anche lì….