Asfalto in via Benedetto D'Acquisto: operai al lavoro

La scarificazione era avvenuta nei giorni passati. LE FOTO

MONREALE, 5 agosto – Sono già all'opera dalle prime ore di questa mattina gli operai che stanno procedendo all'opera di posa dell'asfalto della via Benedetto D'Acquisto.

Il lungo ed esteso tratto stradale, nonché una delle vie maestre per il centro storico, era stata interessata da un massiccio intervento di scarificazione già nel corso dei giorni passati, vietando o comunque limitando la marcia e il parcheggio ai veicoli sul lato sinistro della carreggiata. Oggi, con l'ausilio di una macchina per la posa della pece, si sta provvedendo ad asfaltare definitivamente la strada per tutta quanta la sua estensione.