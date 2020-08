Manutenzione sui pozzi Boara, martedì 11 disservizi nell'approvigionamento idrico

Le zone interessate riguardano quelle del centro storico

MONREALE, 5 agosto – L'amministrazione comunale rende noto che la settimana prossima, nella giornata di martedì 11, alcuni interventi di manutenzione causeranno la mancata erogazione idrica nelle abitazioni del centro storico.

Si informa la cittadinanza che lunedì marttina, per effettuare interventi di manutenzione straordinaria indifferibile nei pozzi Boara, sono previsti disservizi nell’approvvigionamento idrico che si verificheranno martedì 11 e interesseranno il centro abitato di Monreale e in particolare piazza Vittorio Emanuele, Piazza Guglielmo II, Quartiere Ciambra, Carmine, Via Umberto I, via Antonio Veneziano, via Pietro Novelli bassa, via Benedetto Balsamo, via Barone Manfredi e zone limitrofe.