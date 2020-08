Via Baronio Manfredi, rimossa la guaina dalla strada

MONREALE, 7 agosto – Era esattamente il 29 luglio quando portavamo all'attenzione dei nostri lettori la presenza di una guaina bituminosa abbandonata al margine della via Baronio Manfredi, esattamente in corrispondenza dell'Arco Madonia. Oggi, a distanza di poco tempo, ad intervenire sul posto sono accorsi i volontari di Basta Crederci.

Tanti i ringraziamenti da parte dei cittadini residenti della via, i primi ad aver lamentato (per circa 9 mesi!) la presenza di quell'ingombrante sul ciglio della carreggiata che - in quantio rifiuto speciale, come qualsiasi altro materiale edilizio - deve essere smaltito con una particolare procedura e a fronte di determinate regole.

Ad accuparsi, sagacemente, della rimozione del rifiuto e della successiva ripulitura del punto preciso in cui esso sostava ormai da troppo tempo è intervenuto il gruppo palermitano dei volontari di Basta Crederci, composto dal coordinatore Giovanni Terranova e da Antonino Lombardo. La guaina, dopo essere stata raccolta, è stata appositamente smaltita "a regola d'arte" secondo tutte le procedure prescritte. Nello stesso momento sempre i volontari si sono occupati della bonifica stradale dell'area cittadina di Largo Tavola Rotonda.