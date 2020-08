Fotografie... alle transenne spartitraffico

Pericolanti e fatiscenti: spesso diventano attrazione (negativa) per turisti e visitatori. LE FOTO

MONREALE, 10 agosto – Si sono accese negli ultimi giorni le lamentele da parte dei residenti di piazza Vittorio Emanuele e di via Cappuccini contro le nuove transenne di segnalazione del traffico, posizionate rispettivamente in corrispondenza del nuovo incrocio che collega via Palermo con piazza Vittorio Emanuele e accanto ai cancelli del liceo Basile.

Il motivo delle lamentele, oltre le condizioni precarie delle transenne e il cattivo stato in cui versano per l'assenza - in alcune di esse - di uno dei due piedi di sostegno, è l'attrattiva che queste costituiscono per turisti e visitatori che molto spesso si soffermano a scattare foto e istantanee alle barriere. Da traballante strumento di segnalazione (non poche volte già risollevato da terra) a cattivo biglietto da visita per turisti, residenti e cittadini portano avanto, attraverso la nostra redazione, la loro segnalazione affinché a rubare l'occhio ai monumenti e alle architetture della roccaforte normanna non siano certo gli spartitraffico.