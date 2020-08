Francesco Fragale nuovo commissario al Comune di Valguarnera Caropepe

Sostituirà il Consiglio comunale fino alle amministrative del 4 ottobre

VALGUARNERA CAROPEPE, 12 agosto – Si è insediato stamattina al Comune di Valguarnera Caropepe, provincia di Enna il commissario straordinario che sostituirà il Consiglio comunale fino alle elezioni amministrative del prossimo 4 ottobre.

La scelta del Presidente della Regione Musumeci per assumere il delicato incarico è ricaduta sul segretario generale del comune di Monreale e di Ventimiglia di Sicilia Francesco Fragale. Oggi ad accoglierlo in municipio il sindaco Francesca Draià con la quale è stato fatto il punto sui provvedimenti da adottare per assicurare la funzionalità dell’ente nei prossimi mesi.