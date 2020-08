''Devotion'' di Dolce e Gabbana: sfilano anche i gruppi folk monrealesi

La manifestazione si è tenuta ieri a Palermo. LE FOTO

PALERMO, 13 agosto – Si è tenuta ieri a Palermo la sfilata di carattere folkloristico rientrate nell'evento di ''Devotion'' di Dolce e Gabbana, in collaborazione con la Regione Siciliana e il comune di Palermo, a cui hanno preso parte anche i due gruppi folk monrealesi, Trinacria Bedda e MonteReale.

Dal corso dei Mille, risalendo poi tutta la via Roma, un tripudio di suoni e immagini che ricordano l'animo più vivo e gioioso della Sicilia. Un defilé di abiti, oggetti e anche dei caratteristici carretti sui quali, in una esplosione di colori, siedevano anche i membri dell'associazione folk MonteReale e Trinacria Bedda, che ha concluso la propria esibizione in piazza Borsa.

Una passerella davvero molto apprezzata non solo dal pubblico presente, ma anche da parte dei rispettivi presidenti delle due associazioni, Marilena Zora per Folk MonteReale che - al termine della manifestazione - ha voluto esprimere tutta quanta la sua gratitudine verso l'associazione ''la Monrealese'' dei signori Castelluccio per il cortese invito a partecipare, e Patrizia Terzo per Trinacria Bedda, che ha esposto la propria simpatia verso il gruppo folkloristico dei ''Carretteri'' di Cerda con i quali ha avuto modo di confrontarsi.