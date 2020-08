Coronavirus: ulteriore aumento dei casi, invariato il numero di guarigioni e decessi

Ecco il bollettino del 13 agosto in Sicilia

PALERMO, 13 agosto – Nella giornata odierna sono stati registrati 42 casi in più di Covid-19 in Sicilia, portando il numero totale dei positivi a 3.645 unità. Il numero degli attualmente positivi si attesta dunque a 603, di cui 6 sono pazienti dei reparti di terapia intensiva e 42 i ricoverati con sintomi; 556 sono i positivi per cui è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare; i guariti sono 2.757 e 284 i decessi. Alto il numero dei tamponi effettuati nell’isola nelle ultime 24 ore: sono infatti 2.818.

Mentre la Sicilia fronteggia i nuovi casi, il presidente della Regione Nello Musumeci ha disposto l’obbligo di sottoporsi al tampone per tutti coloro che sono stati in Spagna, in Grecia e a Malta. Un altro provvedimento preso dal governo regionale riguarda l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto quando non dovesse essere possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro: tale ordinanza entrerà in vigore a partire dal 14 Agosto e dovrà essere osservata fino alla data del 10 Settembre.

Queste le parole di Nello Musumeci ai microfoni di Tgr: “Adesso c’è la necessità di indossare obbligatoriamente la mascherina, anche negli ambienti esterni, se non si ha la certezza di potere mantenere la distanza di un metro dall’interlocutore, a meno che non si tratti un convivente. Pensavamo che i giovani, e lo pensavano loro stessi, fossero immuni. Invece il rischio è che possano contagiare gli anziani, i genitori e i nonni. Ecco perché serve grande senso di responsabilità per rispettare le regole”.

Intanto le amministrazioni di tanti comuni che si trovano sul mare stanno provvedendo alla chiusura totale delle spiagge o a un rinforzo dei controlli presso le stesse, al fine di evitare assembramenti in occasione del Ferragosto.