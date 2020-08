Coronavirus in Sicilia: casi ancora in aumento

Coronavirus in Sicilia: casi ancora in aumento

Nell’Isola 639 le persone attualmente positive

PALERMO, 14 agosto – Registra un incremento dei casi di Covid-19 rispetto al giorno precedente il bilancio odierno in Sicilia. Risulta infatti che nell’Isola le persone attualmente positive al coronavirus siano 639, con 36 unità in più nella giornata odierna.

I casi nell’isola dall’inizio della pandemia sono dunque 3.681; dei 56 pazienti ricoverati con sintomi 6 si trovano in terapia intensiva; 9 è il numero dei guariti in più, che salgono complessivamente a 2.766 unità. 284 è il numero totale dei decessi, rimasto invariato.

Mentre da oggi è entrata in vigore l’ordinanza emanata dal presidente della Regione Nello Musumeci, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando non esclude una possibile richiusura delle attività, qualora i casi di positività al virus dovessero continuare ad aumentare. In merito a una probabile crisi economica causata da un nuovo lockdown, il primo cittadino del capoluogo isolano ha affermato: “E’ a rischio il bene supremo della vita, oltre al rischio di compromettere la ripresa economica che potrebbe essere pregiudicata irreparabilmente da comportamenti irresponsabili”.

Continua a destare preoccupazione nelle autorità e nei cittadini anche l’elevato indice di contagio, che si attesterebbe a 1,42. Sono nove le regioni italiane con indice Rt superiore all’unità, ma il turismo sfrenato e i vari assembramenti non hanno aiutato a far regredire il Covid-19, dato che nei giorni immediatamente precedenti all’apertura delle regioni si erano registrati nell’isola, per più giorni, 0 nuovi contagi.