Coronavirus, in Italia si torna a superare quota mille contagi

La situazione in Sicilia: 48 nuovi casi registrati. Il numero totale degli attualmente positivi nell’Isola è salito a 874

PALERMO, 22 agosto – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 48 casi di contagio da coronavirus in Sicilia, mentre ieri erano stati 44. Sono soltanto 53 le persone ricoverate, di cui 8 nei reparti di terapia intensiva; 821 sono invece le persone per le quali è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare.

E’ salito a 3.967 unità il numero totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza, così come è aumentato il numero dei guariti (2.807, +2). Ancora fermo a 286 unità il numero dei decessi.

I contagi nella nostra regione sono così distribuiti: 24 persone nel Ragusano; 1 a Siracusa; 1 nel Trapanese; 4 in provincia di Caltanissetta; 4 nell’Agrigentino; 11 a Messina; 3 in provincia di Catania (questi dati riguardano i contagi registrati nella sola giornata odierna).

Nella penisola italiana i contagi da Covid-19 sono aumentati di 1.071 unità nelle ultime ventiquattro ore, e le regioni più colpite sono il Lazio (+215), la Lombardia (+185) e il Veneto (+160). Su tutto il territorio nazionale sono stati conteggiati solo 3 decessi, mentre ieri erano stati 9.