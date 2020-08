Coronavirus, 65 i nuovi casi in Sicilia

La Regione comunica dati sull’andamento dei contagi. 58 di questi sarebbero migranti

PALERMO, 24 agosto – Il numero dei contagi da Covid-19 è ancora in aumento: nella nostra Isola sono risultate positive al tampone altre 65 persone, e 58 di queste sarebbero migranti.

54 pazienti i pazienti ricoverati con sintomi, 9 sono in terapia intensiva e 884 positivi in isolamento domiciliare. Il numero totale degli attualmente positivi è salito a 947 unità. Il numero dei guariti si attesta a 2.834, mentre quello dei decessi a 286. Il numero totale dei contagiati dall’inizio della pandemia è di 4.067.

La Regione ha comunicato dei dati riguardanti l’andamento dei contagi nell’Isola: è risultato che la Sicilia è la regione con il minor numero di tamponi in rapporto alla popolazione residente. Il 6,57% della popolazione è stato sottoposto al tampone, meno della metà della media nazionale (13,29%). Inoltre, la Sicilia ha il secondo maggiore valore di ricoverati in terapia intensiva per 100 mila abitanti (dopo la provincia di Trento) e il secondo maggior valore in assoluto dopo la Lombardia.

Il terzo dato emerso riguarda il rapporto di guariti/dimessi rispetto ai positivi: si tratta del 70,3% contro la media nazionale del 90,6%.