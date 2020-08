Buoni spesa per emergenza Covid-19, il Comune pubblica il rendiconto delle liquidazioni

Sono stati 778 i beneficiari dei buoni, mentre 87 di essi risultano ancora non spesi

MONREALE, 25 agosto – Sul sito del Comune di Monreale è stato pubblicato il rendiconto delle liquidazioni dei buoni spesa per l’emergenza sanitaria da Covid-19. L’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 emanata dalla Protezione Civile ha previsto un sostegno concreto ai nuclei familiari meno abbienti e più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza coronavirus.

Per mezzo di tale ordinanza al comune normanno è stata assegnata la somma di 365.792,88 euro e all’ufficio dei servizi sociali è spettato il compito di individuare quei nuclei familiari non già percipienti aiuti pubblici.

Nella data dell’1 aprile 2020, con delibera della Giunta Municipale n.56, è avvenuta l’approvazione dell’avviso e del modello di domanda per l’erogazione dei buoni spesa: di questi ne sono stati acquistati 18.250, dal valore di 20 euro ciascuno per un totale di 365.000 euro. A partire dal 6 aprile 2020 è stato poi pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali monrealesi presso i quali i buoni spesa sono stati spendibili. Il 5 agosto 2020 si è preso atto dell’erogazione di 17.800 buoni spesa dal valore complessivo di 356.000 euro. Di questi 17.800, 87 buoni dal valore complessivo di 1.740 euro non sono ancora stati spesi. Dunque il totale dei buoni spesa utilizzati è di 17.813 per un valore totale di 354.260 euro.

Intanto il Comune ha reso nota un’ulteriore costituzione di un elenco di attività commerciali che possano fornire beni di prima necessità tramite voucher nominali. Sul sito sono stati pubblicati i requisiti di ammissibilità e i codici ATECO utili all’adesione. Le istanze di partecipazione possono essere presentate entro le ore 12 del 7 settembre 2020 all’indirizzo promozioneterritorio.monreale@pec.it oppure al protocollo generale del Comune.