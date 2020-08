Coronavirus, in Sicilia 24 nuovi casi: salito il numero dei guariti, nessun nuovo decesso

Sono 947 le persone attualmente positive al Covid-19 nell’Isola

PALERMO, 25 agosto – 24 è il numero dei nuovi positivi nella nostra regione: nelle ultime ventiquattro ore c’è stato un incremento dei casi dello 0,6%. Il numero dei nuovi contagi è sensibilmente diminuito rispetto a ieri (+65). Il numero degli attualmente positivi è rimasto a 947 unità poiché 24 persone sono state dimesse e dichiarate guarite, e dunque il numero totale dei guariti dall’inizio della pandemia si attesta a 2.858 unità.

53 sono i pazienti ricoverati con sintomi, e 10 si trovano nei reparti di terapia intensiva (1 ricoverato con sintomi in meno e 1 paziente in terapia intensiva in più rispetto alla giornata di ieri). Rimane a 884 unità il numero dei positivi in isolamento domiciliare, mentre sono 286 i decessi registrati dall’inizio dell’emergenza. Il numero totale dei casi di contagio in Sicilia si attesta a 4.091 unità.

La curva epidemiologica nel resto della penisola risulta essere in calo per il secondo giorno consecutivo (in tutta la nazione sono stati registrati 878 casi in più rispetto a ieri, quando erano stati 953). Lo stesso numero riguarda i decessi: oggi, come ieri, in Italia 4 persone sono rimaste vittime del Covid-19.