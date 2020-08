Loredana Lauricella nuovo dirigente scolastico del ''Basile-D’Aleo”

È stato nominato oggi il nuovo dirigente scolastico dell’istituto di istruzione superiore Basile-D’Aleo” di Monreale.

MONREALE, 26 agosto – Dopo le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici per l’anno 2020/2021, la sede di presidenza dell’istituto di istruzione superiore “Basile-D’Aleo” è stata oggi assegnata a Loredana Lauricella.

La sede dell'istituto di istruzione superiore ''Basile-DAleo'' era stata infatti inserita tra le sedi esprimibili dai candidati vincitori dell’ultimo concorso e assegnati alla Sicilia per le assunzioni di dirigenti scolastici relative a questo nuovo anno scolastico. Oggi arriva dunque la nomina per l’istituto di istruzione superiore monrealese. Nei prossimi giorni seguirà l’insediamento ufficiale della nuova dirigente che dovrebbe avvenire presumibilmente l’1 settembre.

Resta ancora da conoscere invece il nome del nuovo dirigente dell’istituto comprensivo “Guglielmo II” di Monreale che anche quest’anno però potrebbe andare in reggenza visto che le operazioni sono ancora in corso.