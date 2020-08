Coronavirus: in Sicilia 33 nuovi casi, impennata di contagi nel resto della Penisola

Un leggero incremento dei casi è stato registrato nella nostra Isola, in Italia +1.367 tamponi positivi e 13 decessi

PALERMO, 26 agosto – Anche oggi la Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno comunicato i dati riguardanti la diffusione del virus Sars-CoV-2 in tutto il territorio nazionale. In Sicilia sono questi i numeri che fanno riferimento alla giornata odierna: è stato registrato un incremento dei casi di contagio (+33), in leggero aumento rispetto alla data di ieri (+24).

Il numero totale dei ricoverati con sintomi si attesta a 59 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 10. Per 911 positivi al coronavirus è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare, e il numero totale degli attualmente positivi è salito a 980.

Il numero totale delle persone contagiate nell’Isola dall’inizio della pandemia è 4.124; ancora fermi il numero dei dimessi guariti (2.858 in totale) e quello dei decessi (286). Nella nostra regione c’è stato un incremento dei casi dello 0,8% nelle ultime ventiquattro ore. 3.353 sarebbero i nuovi tamponi effettuati.

Secondo quanto emerso dal bollettino emanato in data odierna, in Italia sono risultate positive al test per il Covid-19 1.367 persone, e 13 sono stati i decessi. Il numero più alto dei contagi è stato registrato in Lombardia (+269), nel Lazio (+162) e in Veneto (+147).