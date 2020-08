Monreale, problemi di transito a Chiasso Di Verde

Molte le lamentele degli abitanti

MONREALE, 28 agosto - La segnalazione arrivata in mattinata alla nostra redazione vuole denunciare i problemi che gli abitanti del Chiasso Di Verde, quartiere Carrubbella, devo affrontare quotidianamente.

Il chiasso ha solo un’unica scala valida come entrata e uscita che molto spesso viene ostruita da macchine che incivilmente ne bloccano l’accesso, boccando così l’unica zona di fuga in caso malaugurato di incendio o di altre calamità.Nel quotidiano invece molte persone sono costrette quasi a strisciare lungo il muro facendosi male.



Da qui nasce la denuncia da parte di molti abitanti. Stanchi della maleducazione della gente, hanno più volte messo delle piante sul marciapiede davanti alla scala, così da impedire agli automobilisti di parcheggiare, ma dopo nemmeno poche ore queste piante erano state portate via da ignoti.

Un’abitante del posto ci racconta che qualche settimana fa, un anziano residente si era sentito male e che i soccorsi ci impiegarono svariate decine di minuti per venire in soccorso a causa di una autovettura parcheggiata.

La vicenda ha quindi spinto questo e alcuni altri abitanti a denunciare in maniera informale l’accaduto e a richiedere il posizionamento di alcuni vasi di cemento, cosicché nessuno possa più rimuoverli per parcheggiare.