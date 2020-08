Coronavirus, in Sicilia 34 casi registrati nelle ultime ventiquattro ore

Coronavirus, in Sicilia 34 casi registrati nelle ultime ventiquattro ore

Sono 1.114 le persone attualmente positive al virus nell’Isola. Continuano i contagi anche nel resto del Paese

PALERMO, 30 agosto – Anche oggi è stato pubblicato il bollettino contenente i dati sulla pandemia da SARS-CoV-2 nel nostro Paese. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, in Italia oggi sarebbero stati registrati 1.365 casi in più e 4 decessi. In Sicilia è emerso un incremento dei casi di contagio pari a 34 unità, con un aumento dello 0,8%.

I dati riguardanti l’andamento della pandemia nella nostra regione sono i seguenti: 68 persone sono ricoverate con sintomi, 10 pazienti si trovano nei reparti di terapia intensiva e per 1.036 positivi al Covid-19 è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. Il numero totale degli attualmente positivi si attesta a 1.114 unità, mentre 2.891 sono i dimessi guariti e 286 i decessi. Il numero totale dei casi accertati di coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza è di 4.291 unità.

Anche a Pioppo, frazione di Monreale, è stato confermato un caso di Covid-19. Le condizioni della paziente sarebbero stabili e non gravi.