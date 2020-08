Monreale, una grossa buca si apre in via Antonio Veneziano

La storica via è ormai difficile da percorrere

MONREALE, 31 agosto – Una buca si apre in via Antonio Veneziano, all’altezza della celebre fontana, a due passi dalla casa natale del poeta. La segnalazione è arrivata oggi alla nostra redazione e vuole denunciare lo stato ormai compromesso della strada del centro storico monrealese.

La strada, tra l’altro, viene visitata da tanti turisti. La denuncia, avanzata in modo informale, è partita dagli abitanti della via, i quali puntano il dito contro una situazione che, più passa il tempo e più va a peggiorare.

Gli stessi abitanti hanno cercato di ridurre la grandezza della buca ,che pian piano con il corso delle settimane sta diventando sempre più grande , mettendoci dentro dei pezzi di cartone. I cittadini fanno sapere di aver denunciato più volte in maniera informale il problema a chi di competenza , ottenendo solo la promessa di una soluzione che non è stata ancora trovata.