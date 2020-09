Fondo Pasqualino presto come nuovo: via sterpaglie e vegetazione

Volontari in azione anche in via Sant'Antonino. LE FOTO

MONREALE, 1 settembre – Non si è fatta attendere la risposta dei volontari di ''Basta Crederci'' alle insistenti richieste mosse dai residenti di Fondo Pasqualino, assediato da sterpaglie e vegetazione spontanea sul ciglio della strada.

Due le squadre che - in sinergia con l'amministrazione comunale e grazie agli strumenti messi a disposizione da Ninni Di Salvo di "Villa e Giardini" - hanno operato nella giornata di oggi. Il gruppo monrealese coordinato da Piero Faraci che, grazie alla salda e infaticabile mano di Carlo Daidone, Domenico Polizzano e Alessandro Cassarà (quest'ultimi due non percettori del reddito di cittadinanza), hanno sagacemente cominciato a ripulire proprio la via principale di Fondo Pasqualino, tra i ringraziamenti generali dei residenti. Il gruppo palermitano, invece, guidato da Giovanni Terranova - con l'aiuto di Antonino Lombardo - si sono contemporaneamente adoperati nell'opera di bonifica e ripulitura della via Sant'Antonino. L'attività - fanno sapere i volontari - continuerà ancora nelle settimane a seguire.