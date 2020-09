Monreale, pali della luce coperti dagli alberi in via Pietro Novelli

Gli abitanti della via temono per la loro incolumità

MONREALE, 3 settembre - Dopo più di dodici anni di denunce agli organi competenti, gli abitanti della zona hanno deciso di segnalare il tutto alla nostra redazione. I cittadini tengono rendere note le loro paure e preoccupazioni per la strada che incrocia via Pietro Novelli con via Baronio Manfredi.

I pali della luce della strada sono coperti da degli alberi che oscurano buona parte della luce che emettono durante la notte, rendendo così il tragitto in macchina pericoloso impedendo al guidatore una visone totale della strada.

Non è questa però l’unica cosa che preoccupa i residenti: purtroppo questi alberi col passare degli anni sono diventati sempre più grandi, aumentando il rischio di far cadere i pali con i loro rami ormai folti, con la paura che possano finire su qualche macchina o qualche pedone occasionale.

I cittadini hanno più volte denunciato il pericolo e richiesta la potatura immediata degli alberi, ma con l’alternarsi delle varie amministrazioni negli anni, nessuno è stato ancora in grado di aiutarli.