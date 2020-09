Coronavirus, in Sicilia 49 nuovi casi

101 sono i ricoverati con sintomi, 13 pazienti si trovano nei reparti di terapia intensiva mentre per 1.265 positivi al Covid-19 è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare

PALERMO, 7 settembre – Secondo quanto emerso dal bollettino della giornata odierna, emanato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, nella nostra regione 49 persone hanno contratto il virus da SARS-CoV-2 nelle ultime ventiquattro ore. C’è stato un incremento di 12 casi rispetto a ieri (quando i nuovi casi confermati erano stati 37).

Gli altri dati riguardanti l’andamento della pandemia in Sicilia sono i seguenti: 101 sono i ricoverati con sintomi, 13 pazienti si trovano nei reparti di terapia intensiva mentre per 1.265 positivi al Covid-19 è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. Il numero totale degli attualmente positivi si attesta a 1.379 unità.

3.097 persone in tutto sono state dimesse e dichiarate guarite (+4), mentre è rimasto invariato il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia (289). Nell’Isola è stato registrato un incremento dei casi di coronavirus dell’1% rispetto al giorno precedente, mentre in tutta Italia sono emersi 1.108 nuovi casi e 12 decessi.