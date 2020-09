Via Cappuccini: da mercoledì verrà istituito il divieto di sosta

Servirà a consentire i lavori di messa in sicurezza. Verranno temporaneamente sospese le zone blu

MONREALE, 8 settembre – Mercoledì mattina, a partire dalle 7, verrà istituito il divieto di sosta lungo la via Cappuccini per consentire lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza della strada fino a sabato 12. Verranno sospese zone blu.

L’ ordinanza é stata resa pubblica attraverso la collocazione dei prescritti segnali stradali. Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati dell’esecuzione della ordinanza. In caso di mancata osservanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.