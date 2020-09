Lavori alla rete idrica, domani chiusa al traffico via Antonio Veneziano

È il tratto che fa angolo con via Umberto I. Inizio dei lavori alle 8

MONREALE, 8 settembre – Per consentire la realizzazione di alcuni lavori alla rete idrica, il comune ha disposto la chiusura al traffico Via Antonio Veneziano nel tratto che fa angolo con via Umberto I.

La chiusura è in programma da domani, mercoledì 9 settembre dalle ore 8 fino a fine lavori.