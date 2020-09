Via Strada Ferrata, la difficile convivenza fra automobili e sportivi

La corsia pedonale viene spesso adibita a parcheggio e con il doppio senso di marcia i pericoli non mancano. Occorre fare chiarezza

MONREALE, 9 settembre – Quel doppio senso di circolazione di via Strada Ferrata, sommato a quelle strisce dipinte sull’asfalto rischia di creare tanti problemi e le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione cominciano a diventare numerose.

Dare la possibilità ai nostri sportivi e ai pedoni di avere una propria parte di strada era sicuramente importante, ma con la creazione di un’unica corsia a doppio senso, si rischia molto anche per gli automobilisti, anche perché la carreggiata adibita per il passaggio delle macchine è ormai invasa in gran parte dalle sterpaglie che ne riducono di molto la grandezza.

Passando con la macchina dal primo incrocio lungo la corsia, è evidente la mancanza di uno specchio parabolico, che avvertirebbe i guidatori della presenza di un’altra vettura nel lato opposto diminuendo così il rischio di incidenti. I problemi per questa via non finiscono qui purtroppo.

Abbiamo notato come molti abitanti parcheggino lungo la corsia dedicata ai pedoni, costringendoli così a camminare su quella de macchine ed esponendoli al pericolo.