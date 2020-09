Piazza Europa, rami troppo cresciuti, i residenti non possono aprire le imposte

Da anni ormai non si effettua una efficace potatura

MONREALE, 13 settembre – Stare in casa e non poter aprire nemmeno la finestra non deve essere affatto una bella cosa. Specie se le temperature sono ancora alte, specie se si è anziani e l’esigenza di una boccata d’aria è spesso vitale.

È quello che succede a Monreale ai residenti di piazza Europa, dove le fronde degli alberi che crescono in quel luogo sono ormai talmente rigogliose da non consentire nemmeno l’apertura delle imposte. A meno di non essere disposti a far entrare a casa propria insetti o topi, il cui accesso godrebbe da percorsi particolarmente agevoli, considerata l’estensione dei rami.

I residenti protestano, sostenendo come una semplice operazione di potatura diventi un’impresa, un’operazione che viene effettuata con colpevole ritardo, tanto - come detto – da rendere difficile perfino una normale apertura delle imposte. “L’ultima potatura è avvenuta qualche anno fa – afferma uno degli inquilini dello stabile maggiormente interessato – ad anche in quel caso ci eravamo ridotti a non poter aprire nemmeno le finestre. Occorrerebbe maggiore attenzione, se si considera che qui vi abitano anche delle persone anziane che escono poco da casa e che quindi avrebbero bisogno di far arieggiare la propria abitazione. Chiediamo un intervento efficace in tempi brevi”.