Applausi ieri sera al Chiostro per l’Orchestra Sinfonica Siciliana

È stato eseguito il concerto della “Musica sull’acqua di George Friederich Haendel. LE FOTO

MONREALE, 14 settembre – E’ stata un’ottima soluzione per vivere tre quarti d’ora in pieno relax e soprattutto per ritemprare lo spirito. La serata vissuta ieri sera al Chiostro dei Benedettini può essere letta tranquillamente così.

In programma c’era il concerto eseguito dall’Orchestra Sinfonica Siciliana che davanti ad un pubblico ben distanziato e dotato tutto di mascherine, sotto lo splendido colonnato benedettino ha fatto riecheggiare le musiche di “Water Music”, “Musica sull’Acqua”, di George Friederich Haendel.

Il concerto rientrava nella manifestazione “Festival delle Musiche”, organizzato dal comune di Monreale ed ha proposto le tre suite del capolavoro di Haendel, Suite n.1 in fa maggiore, Suite n.2 in re maggiore Suite n.3 in sol maggiore.

Numerose le personalità presenti: a cominciare dal prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, dal Generale Arturo Guarino, Comandante Provinciale dell’Ama dei Carabinieri, dal sindaco Alberto Arcidiacono, dal presidente del Consiglio comunale e vicepresidente dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, Marco Intravaia, dall’assessore al Turismo, Geppino Pupella, dal sovrintendente della Foss, Antonio Marcellino. Presenti pure il capitano Andrea Quattrocchi, comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale e quello della stazione, maresciallo Antonio La Rocca.

Alla fine applausi meritati in un clima di cordialità al termine di una serata che, al migliorare della curva epidemiologica, potrà essere rivissuta e magari implementata.