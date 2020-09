Rinviata a data da destinarsi ''Una voce per Monreale''

L’amministrazione stavolta sceglie la strada della prudenza, causa Covid

MONREALE, 17 settembre – E’ stata rinviata a data da destinarsi la manifestazione canora che si sarebbe dovuta tenere sabato sera a piazza Guglielmo, intitolata “Una voce per Monreale”. Lo ha reso noto oggi l’amministrazione comunale.

Pare che alla base della decisione ci siano motivi di prudenza dettati dall’aumento dei contagi da Covid-19, che hanno portato alla determinazione di sospendere temporaneamente la rassegna canora e rinviarla a tempi migliori, verosimilmente successivi al 3 ottobre, quando a Monreale avverrà la partenza dell’edizione 2020 del Giro d’Italia.

Da quanto si apprende, pare che a spingere per la sospensione delle manifestazioni pubbliche, ivi compresa quella di sabato, sia stata la Prefettura, allarmata tanto dalla situazione epidemiologica generale, quanto dalle numerose foto che hanno riempito i social e le pagine delle testate online, relative alla manifestazione di sabato scorso, caratterizzata dalla presenza di Vittorio Sgarbi, quando centinaia di persone hanno affollato i locali del complesso Guglielmo in occasione dell’inaugurazione della biennale dei Normanni. Foto che hanno esposto l’organizzazione a più di una critica, in considerazione del fatto che non tutti erano debitamente muniti di mascherina.

Una voce per Monreale, manifestazione dedicata alla memoria di Marcello Micalizzi, giovane prematuramente scomparso cinque anni fa, aveva già visto la disputa della serata di semifinale e sabato prossimo era in programma la finalissima. L’organizzazione renderà noto, non appena la situazione sarà più chiara, la data in cui si svolgerà la serata finale.