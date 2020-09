Coronavirus, in arrivo tamponi rapidi per il personale penitenziario

Continua a salire il numero dei contagi, in Sicilia 96 nuovi casi

PALERMO, 17 settembre – Sono 96 i casi emersi nell’Isola nelle ultime ventiquattro ore. Attualmente sono 2.043 le persone positive al Covid-19, di cui 173 ricoverate con sintomi, 14 nei reparti di terapia intensiva e 1.856 in isolamento domiciliare.

In aumento anche i dimessi guariti, il cui numero si attesta a 3.231 (+41) mentre fermo rimane il numero dei decessi (295).

Sono 5.569 i casi totali registrati in Sicilia dall’inizio della pandemia, e la provincia con il maggior numero di nuovi contagi del giorno è il Palermitano, con 26 casi; seguono Trapani (+24), Catania (+15), Siracusa (+9), Messina (+8), Agrigento (+8), Ragusa (+4) ed Enna (+2).

A fronte dei casi registrati al carcere Pagliarelli, l’assessore alla Salute Ruggero Razza ha confermato la prossima messa a disposizione dei tamponi rapidi per gli agenti di polizia penitenziaria. Necessario sarà l’impegno sinergico di sindacati e Dap per contenere il più possibile la diffusione dei contagi all’interno delle strutture carcerarie e degli istituti di correzione.