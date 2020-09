Coronavirus, record di nuovi contagi in Sicilia: sono 179

È il numero più alto di nuovi contagi dall’inizio della pandemia

PALERMO, 18 settembre – In Sicilia oggi sono stati registrati 179 nuovi casi di positività al Coronavirus. Si tratta di un numero mai toccato nella nostra Isola finora, poiché il numero più alto dei nuovi contagi risaliva al 26 marzo (in cui i nuovi positivi erano stati 170).

Intanto il presidente della Regione Nello Musumeci ha comunicato l’arrivo dei primi 750 mila tamponi rapidi da effettuare sia presso le Aziende Sanitarie che nelle carceri. Il governatore ha inoltre sottolineato la bassa ospedalizzazione dei casi di coronavirus presenti nella regione, la maggior parte dei quali sono trattati per mezzo della quarantena.

70 di questi nuovi casi sono emersi nella sola provincia di Palermo, mentre sono saliti a 21 unità i casi rinvenuti presso la Missione Speranza di Biagio Conte. I tamponi effettuati sono stati 6.325, altra cifra che costituisce un unicum nella situazione epidemiologica della nostra regione.

Ecco gli altri dati riguardanti l’andamento dei contagi: 2.157 persone sono attualmente positive, di cui 179 ricoverate con sintomi e 15 in terapia intensiva, mentre per 1.963 persone è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. In crescita anche il numero dei dimessi guariti (3.295, +64) e dei decessi (296 in totale, +1 nelle ultime ventiquattro ore). I casi totali registrati in Sicilia dall’inizio della pandemia si attestano a 5.748.