Coronavirus, contagi in aumento in provincia di Palermo

Coronavirus, contagi in aumento in provincia di Palermo

Cresce il numero dei positivi presso la Missione di Biagio Conte, all’Ismett un nuovo caso

MONREALE, 20 settembre – Nella giornata di ieri, secondo quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, 98 persone sono risultate positive al virus SARS-CoV-2 nella nostra regione.

Circa metà dei casi sono stati registrati nella sola provincia di Palermo, mentre nella Missione di Biagio Conte di Palermo il numero dei positivi è salito a 103. Nella nostra Isola risultano 191 ricoverati con sintomi, 13 pazienti in terapia intensiva e 2.028 persone in isolamento domiciliare. Salito a 2.232 unità il numero degli attualmente positivi, fermo a 296 il numero dei decessi.

Un caso di Covid-19 è emerso anche presso l’Ismett di Palermo. Un dipendente è stato sottoposto al tampone, risultato poi positivo: in un giorno e mezzo circa si è provveduto allo screening di circa 350 operatori e di tutti i pazienti ricoverati. L’emergenza coronavirus sembra aver toccato anche il call center Almaviva e in attesa dei risultati delle analisi la sede di via Cordova è stata chiusa.

Dato il sempre maggior numero di ricoveri sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva, l’assessorato alla Salute ha già presentato un piano che renderà disponibili 766 posti letto in tutta la regione. Il progetto vedrà coinvolti anche gli ospedali Cervello e Civico di Palermo, e i primi posti potrebbero essere pronti già a partire dal 22 Settembre.