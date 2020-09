Festa di popolo a Strazzasiti: i volontari ripuliscono l'area intorno alle effigi sacre

Il tratto stradale interessato era pericoloso per la presenza di sabbia sul manto. LE FOTO

MONREALE, 25 settembre – Non è affatto passato inosservato l'intervento che stamane i volontari di Basta Credeci hanno effettuato in località Strazzasiti, esattamente nell'area in corrispondenza delle effigi sacre.

Tante le congratulazioni da parte dei residenti della via interessata che - con manifestazioni d'affetto - hanno dato tutto il loro supporto a Piero Faraci e Carlo Daidone, sostenuti nel loro operato anche dall'amministrazione comunale alla quale più volte gli stessi residenti si erano rivolti. Circa cinque centimetri di sabbia, accumulatasi nel corso degli anni a causa dell'acqua piovana, sono stati spalati e ammassati in un piccolo passetto alle spalle dell'immagine sacra. La presenza sul manto stradale della rena costitutiva un pericolo assai allarmante per chiunque si fosse ritrovato a percorrere il tratto, specialmente marciando su un mezzo a due ruote.

Sul posto, ad esprimere tutto il prprio senso di gratitudine ai volontari, è sopraggiunto anche il parroco D'Eliseo. L'intera area infatti, giusto qualche tempo fa, era stata bonificata interamente dai rifiuti che impunemente vi erano stati fatti confluire - ammassando così una vera e propria discarica abusiva - per poi esser benedetta dall'arcivescovo, con l'apposizione delle due effigi.