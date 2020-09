Buona visione... o forse no: rifiuti nel cantiere del cinema Imperia

Un consistente cumulo aldilà della recinsione in legno che delimita il cantiere. LE FOTO

MONREALE, 26 settembre – Solitamente ''buona visione'', quando si parla di cinema, è un augurio classico e tradizionale. In questo caso tuttavia è decisamente meglio evitare.

Un cumulo di rifiuti, selvaggiamente confluiti da cittadini incivili, si trova aldilà della recinsione che delimita il cantiere del vecchio cinema Imperia. Qualche tempo fa sollevavamo la questione di alcuni atti vandalici - ai limiti della decenza - che specialmente nelle ore notturne, lontano da occhi indiscreti, si muovevano contro lo scheletro immobile di un edificio ancora oggi al centro del dibattito politico. V'era infatti chi, addentrandosi all'interno, si dilettava nell'espletare tutti quanti i propri bisogni fisiologici e naturali (non c'è bisogno di proseguire oltre, ndr). A distanza di poco tempo da quella nostra notizia, dispiace constatare come l'affetto nei confronti del cinema Imperia non sia affatto cambiato.

Basta camminare sulla via Marconi - quella che percorre il fianco sinistro dell'edificio - per rendersi palesemente conto dell'assenza di una delle tavole di legno che compongono la recisione. Sporgendosi aldilà di essa, una catasta di rifiuti di ogni genere si ritrova lì in bella vista. La segnalazione, giunta alla nostra redazione, citava addirittura il conferimento di un televisore e di grandi sacchi neri. Noi, con i nostri occhi, abbiamo riconosciuto - tra gli altri - materassi e sedie. Un destino crudele, quello del cinema Imperia, vessato da continui e costanti raid vandalici, nell'attesa (speranzosa) che qualcosa possa definitivamente muoversi e che il primo passo verso al ripresa dei lavori possa essere compiuto.