Coronavirus, 110 nuovi casi registrati in Sicilia

Sono 5.558 i tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore

MONREALE, 26 settembre – Oggi in Sicilia sono stati registrati 110 nuovi casi (23 in provincia di Palermo, 45 nel Trapanese, 24 a Catania, 2 a Ragusa, 2 nel Messinese, 3 in provincia di Caltanissetta, 4 nel Siracusano, 7 ad Agrigento). I tamponi effettuati nella regione sono 5.558, mentre stabili rimangono il numero dei decessi (in totale 306) e quello dei ricoverati in terapia intensiva (13).

Gli attuali positivi sono 2.583, di cui 255 ricoverati con sintomi e 2.315 in isolamento domiciliare. Il numero totale dei dimessi guariti si attesta a 3.687 unità (+57) mentre i contagi registrati nella nostra regione sono in totale 6.576.

Al vaglio del governo regionale una nuova ordinanza che prevede misure più restrittive sia per i singoli cittadini che per i locali aperti al pubblico. Dato il sempre maggiore numero di ricoverati e l’aumento dell’indice Rt (che si attesta a 1,2 e che in Italia è preceduto soltanto da quello della Liguria e della provincia autonoma di Bolzano) Musumeci siglerà presto un’ordinanza che contemplerà il divieto di assembramenti e l’obbligo di indossare la mascherina anche quando si è da soli, a qualsiasi ora del giorno e della notte.