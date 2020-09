Lavori stradali, domani interventi in via Antonio Veneziano e via Palermo

Via Benedetto D’Acquisto potrà essere percorsa in doppio senso

MONREALE, 27 settembre – Domani mattina la via Antonio Veneziano e la via Palermo saranno chiuse al traffico per lavori di rifacimento del manto stradale, che prevedono anche la scarificazione.

Nel dettaglio saranno interessate via Antonio Veneziano dal numero civico 1 angolo via Umberto I sino all’incrocio della Salita Gentile e la via Palermo. Al fine di rendere la circolazione più agevole la via Benedetto D’Acquisto verrà percorsa in doppio senso.